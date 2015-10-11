金砖国家：10月9日股汇市收盘纵览

路透10月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月9日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报859.32点，上涨1.29%。

中国股市：沪综指收升1.3%至半个月新高，有色金属板块和充电桩概念股领涨

中国汇市：人民币收七连升至近两个月新高，风险偏好回升贬值预期淡化

香港股市：周线上涨4.4%，创六个月来最大一周涨幅

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报49,338.412点，上涨0.47%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.7581/88，上日收报3.7904/31。

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南非股市：涨势延续至第三日，因投资者在新兴市场承担更多风险。指标Top-40指数 收报47,809.88点，上涨1.09%；大盘综合指数 收报53,295.64点，上涨1.08%。

南非汇市：兰特兑美元遭遇技术阻力扭转升势

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印度股市：跟随其他亚洲股市上涨，创6月中以来最大单周涨幅，因美联储最新会议记录削弱联储即将升息的预期。BSE指数 收报27,079.51点，上涨0.87%；NSE指数 收报8,189.7点，上涨0.74%。

印度汇市：卢比兑美元 升至近两个月高位64.735/64.745，为8月11日以来最高，因美联储会议记录显示，鉴于全球放缓忧虑，联储并不急于升息。卢比兑美元上日收报65.05/65.06。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报885.96点，上涨3.45%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报480.76点，上涨3.93%。