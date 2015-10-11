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亚洲 | 2015年 10月 11日 星期日 09:48 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 68.71 +1.01 +1.49 3184408

京东 28.41 +1.09 +3.99 14903857

新浪 43.98 +0.07 +0.16 441037

搜狐 45.29 +0.09 +0.20 126311

网易 129.16 -1.55 -1.19 504520

百度 144.22 +2.96 +2.10 2853277

台湾

台湾积体电路 21.95 -0.30 -1.35 2485223

联电 1.76 -0.02 -1.12 271257

日月光 5.34 +0.00 +0.00 212686

硅品精密 6.26 -0.02 -0.32 407427

和信超媒体 0.56 +0.01 +1.82 16284

友达 3.07 +0.02 +0.66 616652

中华电信 30.57 -0.05 -0.16 34967

台湾国际航电 37.07 +0.09 +0.24 885807

香港

中国移动 58.97 -1.72 -2.83 240289

中国联通 12.74 +0.10 +0.79 183628

中国电信 49.89 -0.05 -0.10 6521

中芯国际 4.75 -0.13 -2.66 1017

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 75

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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