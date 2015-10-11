《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月9日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 68.71 +1.01 +1.49 3184408
京东 28.41 +1.09 +3.99 14903857
新浪 43.98 +0.07 +0.16 441037
搜狐 45.29 +0.09 +0.20 126311
网易 129.16 -1.55 -1.19 504520
百度 144.22 +2.96 +2.10 2853277
台湾
台湾积体电路 21.95 -0.30 -1.35 2485223
联电 1.76 -0.02 -1.12 271257
日月光 5.34 +0.00 +0.00 212686
硅品精密 6.26 -0.02 -0.32 407427
和信超媒体 0.56 +0.01 +1.82 16284
友达 3.07 +0.02 +0.66 616652
中华电信 30.57 -0.05 -0.16 34967
台湾国际航电 37.07 +0.09 +0.24 885807
香港
中国移动 58.97 -1.72 -2.83 240289
中国联通 12.74 +0.10 +0.79 183628
中国电信 49.89 -0.05 -0.10 6521
中芯国际 4.75 -0.13 -2.66 1017
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 75
(完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。