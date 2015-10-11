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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 06:16 BJT

****日韩经济指标预测--10月12日-10月19日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
        
    10月12日当周
    
    10月12日(一)
    2100 韩国出口价格增幅(较上年同期)                  9月         --         -1.5%
             进口价格增幅(较上年同期)                              --        -13.6%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  9月         --         +2.7%
    
    10月13日(二)
    0500 日本消费者信心指数                            9月         --          41.7
    2300 韩国失业率                                    9月         --          3.6%
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)            9月       -0.3%        -0.6%
                                   (较上年同期)                  -3.9%        -3.6%
    
    10月14日(三)
    0300 韩国L货供额            　　　　              10月         --          9.0%
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数           10月         --           正9
    
    10月15日(四)
    0430 日本工业产出                            8月修正值         --         -0.5%
    0430 日本产能利用率指数(较前月)                    8月         --         -0.2%
     --  韩国出口                                9月修正值         --         -8.3%
             进口                                                  --        -21.8%
             贸易收支(亿美元)                                      --        顺差89
     --  韩国央行利率决议                             10月         --         1.50% 
    
    10月16日(五)
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月         --         40.90
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月         --         43.00
    
    10月19日(一)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月         --         -0.5%
                                (较上年同期)                       --         -4.4%(完)

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