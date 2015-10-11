澳新经济指标预测--10月12日-10月19日****

标题新闻：G7财长本周将讨论特朗普政府的税务和监管改革、经济前景等议题-美财政部官员
G7为七国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预 估值 前值 10月12日当周 10月12日(一) 2145 新西兰食品价格指数 9月 -- -0.5% 10月13日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 9月 -- 正11 企业信心指数 -- 正1 10月13-14日 2330 澳洲消费者信心 10月 -- -5.6% 10月14日(三) 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 9月 -- 55.0 10月15日(四) 0030 澳洲新车销售 9月 -- -1.6% 0030 澳洲就业人口(万) 9月 增加 0.5 增加1.74 全职就业人口(万) -- 增加1.15 劳动参与率 65.0 % 65.0% 失业率 6.3 % 6.2% 2145 新西兰消费物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.3% 10月16日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 48.20 10月19日当周 10月19日(一) 暂无重要数据公布(完)
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路透伦敦5月10日 - 期铜周三持于本周稍早触及的四个月低位附近，因市场担心最大铜消费国中国需求疲弱，此前数据显示中国铜进口下降。