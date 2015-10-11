澳新经济指标预测--10月12日-10月19日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预 估值 前值 10月12日当周 10月12日(一) 2145 新西兰食品价格指数 9月 -- -0.5% 10月13日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 9月 -- 正11 企业信心指数 -- 正1 10月13-14日 2330 澳洲消费者信心 10月 -- -5.6% 10月14日(三) 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 9月 -- 55.0 10月15日(四) 0030 澳洲新车销售 9月 -- -1.6% 0030 澳洲就业人口(万) 9月 增加 0.5 增加1.74 全职就业人口(万) -- 增加1.15 劳动参与率 65.0 % 65.0% 失业率 6.3 % 6.2% 2145 新西兰消费物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.3% 10月16日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 48.20 10月19日当周 10月19日(一) 暂无重要数据公布(完)