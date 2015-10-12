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市场报道 | 2015年 10月 12日 星期一 08:28 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月12日-10月19日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月12日当周

10月12日(一)

暂无重要数据公布

10月13日(二)

1000 美国NFIB小企业信心指数 9月 -- 95.9

1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余950 赤字644

10月14日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 534.2

再融资指数 -- 2,106.2

1230 美国PPI最终需求(较上年同期) 9月 -0.7% -0.8%

(较前月) -0.2% 持平

扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.2% +0.9%

(较前月) +0.1% +0.3%

扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.7%

(较前月) -- +0.1%

1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.2% +0.2%

扣除汽车的零售销售(较前月) -0.1% +0.1%

1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.1% +0.1%

1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.9

1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 49.1

10月15日(四)

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -0.2% -0.1%

未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% +0.2%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8%

每周平均实质所得(较前月) -- +0.7%

1230 美国纽约联储制造业指数 10月 负7.4 负14.67

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月10日当周 -- 26.3

四周均值(万人) -- 26.75

续请失业金人数(万人) 10月3日当周 -- 220.4

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 负1.0 负6.0

10月16日(五)

1230 加拿大制造业销售(较前月) 8月 -1.0% +1.7%

1315 美国工业生产(较前月) 9月 -0.2% -0.4%

产能利用率 77.4% 77.6%

制造业产出(较前月) -0.2% -0.5%

1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 8月 566.3 575.3

1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月初值 88.7 87.2

现况指数 101.5 101.2

预期指数 79.0 78.2

2000 美国整体资本净流动(亿美元) 8月 --净流入1,419

外国购买美国公债(亿美元) 　-- 净卖出287

10月19日当周

10月19日(一)

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 62 62

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 于春红)

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