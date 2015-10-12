美国与加拿大经济指标预测--10月12日-10月19日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月12日当周
10月12日(一)
暂无重要数据公布
10月13日(二)
1000 美国NFIB小企业信心指数 9月 -- 95.9
1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余950 赤字644
10月14日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 534.2
再融资指数 -- 2,106.2
1230 美国PPI最终需求(较上年同期) 9月 -0.7% -0.8%
(较前月) -0.2% 持平
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.2% +0.9%
(较前月) +0.1% +0.3%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.7%
(较前月) -- +0.1%
1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.2% +0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) -0.1% +0.1%
1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.1% +0.1%
1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.9
1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 49.1
10月15日(四)
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -0.2% -0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% +0.2%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8%
每周平均实质所得(较前月) -- +0.7%
1230 美国纽约联储制造业指数 10月 负7.4 负14.67
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月10日当周 -- 26.3
四周均值(万人) -- 26.75
续请失业金人数(万人) 10月3日当周 -- 220.4
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 负1.0 负6.0
10月16日(五)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 8月 -1.0% +1.7%
1315 美国工业生产(较前月) 9月 -0.2% -0.4%
产能利用率 77.4% 77.6%
制造业产出(较前月) -0.2% -0.5%
1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 8月 566.3 575.3
1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月初值 88.7 87.2
现况指数 101.5 101.2
预期指数 79.0 78.2
2000 美国整体资本净流动(亿美元) 8月 --净流入1,419
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出287
10月19日当周
10月19日(一)
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 62 62
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 于春红)
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