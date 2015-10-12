美国个股：三星电子并无侵犯英伟达绘图晶片专利--美国ITC

路透纽约10月9日 - 根据美国国际贸易委员会(ITC)法官周五的裁定，三星电子 并无未经许可使用英伟达(Nvidia) 绘图晶片技术之虞。

法官Thomas Pender表示，三星并未侵犯两项英伟达专利；同时三星的确侵犯了第三项专利，但他裁定该专利无效，因和先前已知的专利相比并非是新的发明。

英伟达于2014年9月在ITC向三星电子和高通 提起诉讼。同时，英伟达在美国德拉威州Wilmington的联邦法院提告。

英伟达控告三星电子和高通在未经许可或付费的情况下，使用其绘图晶片技术的专利。

英伟达指控高通的Snapdragon处理器及三星电子的Exynos处理器侵犯其专利，正寻求阻止三星包括Galaxy智能手机和平板电脑等数种产品的进口。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)