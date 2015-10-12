美国个股：三星电子并无侵犯英伟达绘图晶片专利--美国ITC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约10月9日 - 根据美国国际贸易委员会(ITC)法官周五的裁定，三星电子 并无未经许可使用英伟达(Nvidia) 绘图晶片技术之虞。
法官Thomas Pender表示，三星并未侵犯两项英伟达专利；同时三星的确侵犯了第三项专利，但他裁定该专利无效，因和先前已知的专利相比并非是新的发明。
英伟达于2014年9月在ITC向三星电子和高通 提起诉讼。同时，英伟达在美国德拉威州Wilmington的联邦法院提告。
英伟达控告三星电子和高通在未经许可或付费的情况下，使用其绘图晶片技术的专利。
英伟达指控高通的Snapdragon处理器及三星电子的Exynos处理器侵犯其专利，正寻求阻止三星包括Galaxy智能手机和平板电脑等数种产品的进口。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”