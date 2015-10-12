《独家新闻》易安信电脑系统与戴尔达成协议后仍索求其他买家报价--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月11日 - 据知情人士透露，企业数据存储设备制造商易安信电脑系统 准备最早于周一宣布，已同意被个人电脑企业戴尔(Dell Inc.)收购；该公司也在计划寻求其他竞购者。
知情人士称，易安信电脑系统已要求并购协议中附加“竞购条款期”，以便从其他竞购方获得报价，而将来若与另一家公司签约，需支付给戴尔的分手费也可打折。
虽说这种条款在并购协议中并不少见，但它说明，易安信执行长Joseph Tucci准备全力以赴说服公司股东：与戴尔达成协议对他们来说是最佳结果。
知情人称，虽然理论上来说，国际商业机器(IBM) 、思科(Cisco System) 和惠普(Hewlett-Packard Co.) 都可成为易安信的潜在买家，但这些公司提出竞争性报价去挑战戴尔的可能性很小。
其中一名知情人士称，戴尔与易安信之间的谈判，以及戴尔与银行之间洽商必要债务融资的谈判于周日继续展开，双方希望周一或周二能宣布协议。
知情人士要求匿名，因为谈判仍处于保密阶段。易安信、戴尔、IBM、思科和惠普没有立即回复置评请求。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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