《中国报摘》--中国证券报10月12日

* 头版头条:

--中国央行在前期山东、广东开展信贷资产质押再贷款试点形成可复制经验的基础上，决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等9省（市）推广试点。

* 其他:

--证监会就11宗涉嫌违法减持案件举行的集中听证会10日结束。证监会相关人士表示，对于某类相似的违法行为，采取集中的统一的调查审理，有利于行政执法效率提高，有利于执法尺度统一。

--多家新三板挂牌公司高管表示，新三板分层制度正在研究完善中，不排除只包括创新层、基础层两个层级的可能性，此种“二分法”可以为未来竞价交易等配套制度预留空间。

--国家发展改革委副主任胡祖才称，今年是推进新型城镇化的关键一年，各试点地区要按照试点任务要求，明确时间表、路线图，尽快在市民化和投融资体制机制方面取得突破，形成示范带动效应。

--国家发改委表示，为引导规范政府和社会资本合作（PPP）的开展，推动PPP项目落地，国家发改委牵头起草了《基础设施和公用事业特许经营暂行条例》，目前正在征求国务院有关部门和地方意见。