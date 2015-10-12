《中国报摘》--中国证券报10月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国央行在前期山东、广东开展信贷资产质押再贷款试点形成可复制经验的基础上，决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等9省（市）推广试点。
* 其他:
--证监会就11宗涉嫌违法减持案件举行的集中听证会10日结束。证监会相关人士表示，对于某类相似的违法行为，采取集中的统一的调查审理，有利于行政执法效率提高，有利于执法尺度统一。
--多家新三板挂牌公司高管表示，新三板分层制度正在研究完善中，不排除只包括创新层、基础层两个层级的可能性，此种“二分法”可以为未来竞价交易等配套制度预留空间。
--国家发展改革委副主任胡祖才称，今年是推进新型城镇化的关键一年，各试点地区要按照试点任务要求，明确时间表、路线图，尽快在市民化和投融资体制机制方面取得突破，形成示范带动效应。
--国家发改委表示，为引导规范政府和社会资本合作（PPP）的开展，推动PPP项目落地，国家发改委牵头起草了《基础设施和公用事业特许经营暂行条例》，目前正在征求国务院有关部门和地方意见。
--清科研究中心发布的统计数据显示，今年前三季度有242家中国企业实现境内外IPO，同比增长58.2%；总融资额为412.08亿美元，同比下降10.4%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”