企业并购：戴尔提出每股27.25美元现金外加VMware特别股票收购易安信

路透10月9日 - Re/code报导，戴尔提出以每股27.25美元的现金，外加云软件公司VMware Inc 的特别股票，收购数据储存公司易安信 。

Re/code援引知悉磋商情况的消息人士的报导称，特别股票加上现金，将使得每股出价高于30美元。该特别股票将“追踪”易安信未持有的两成VMware的价值。

每股30美元的出价将使该交易金额达到约584亿美元。

分析师认为其收购价至少是每股30美元。

Re/code报导，戴尔执行长Michael Dell周五已在纽约与摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)等银行高层会晤。

报导并称，戴尔正要求银行提供一系列过桥贷款，这些贷款在之后将转换为高收益债券，并进而在合并后公司换成股票。

根据报导，数家银行正在研究该计划的可行性。

易安信股价在周五美股盘后交易上涨4%。