企业并购：戴尔提出每股27.25美元现金外加VMware特别股票收购易安信

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月9日 - Re/code报导，戴尔提出以每股27.25美元的现金，外加云软件公司VMware Inc 的特别股票，收购数据储存公司易安信 。
Re/code援引知悉磋商情况的消息人士的报导称，特别股票加上现金，将使得每股出价高于30美元。该特别股票将“追踪”易安信未持有的两成VMware的价值。
每股30美元的出价将使该交易金额达到约584亿美元。
分析师认为其收购价至少是每股30美元。
Re/code报导，戴尔执行长Michael Dell周五已在纽约与摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)等银行高层会晤。
报导并称，戴尔正要求银行提供一系列过桥贷款，这些贷款在之后将转换为高收益债券，并进而在合并后公司换成股票。
根据报导，数家银行正在研究该计划的可行性。
易安信股价在周五美股盘后交易上涨4%。
目前未能立即取得易安信和戴尔置评。(完) (编译 戴素萍 审校)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
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