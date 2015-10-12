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货币新闻 | 2015年 10月 12日 星期一 08:29 BJT

德国个股：德意志交易所将再裁员，对象包括高阶经理--消息人士

路透法兰克福10月9日 - 接近公司的消息人士周五表示，德意志交易所 正准备进行最新一轮裁员，包括高阶经理。

消息人士对路透表示，公司管理层与劳资协议会的谈判已进行一段时间。“我们应该会在年底前厘清，”一名消息人士表示，他指的是受影响的职位数量。

但消息人士称，这项裁员将包括不同业务领域约35名高薪经理，其中包含董事总经理。

“目前公司仍存在诸多不确定性，”其中一名消息人士说道。

德意志交易所拒绝表示意见。

德意志交易所执行长Carsten Kengeter 7月展开管理重整，目标是更好的利用中阶经理的知识，以及包括透过收购手段刺激公司增长。(完)

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