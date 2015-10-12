德国个股：德意志交易所将再裁员，对象包括高阶经理--消息人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福10月9日 - 接近公司的消息人士周五表示，德意志交易所 正准备进行最新一轮裁员，包括高阶经理。
消息人士对路透表示，公司管理层与劳资协议会的谈判已进行一段时间。“我们应该会在年底前厘清，”一名消息人士表示，他指的是受影响的职位数量。
但消息人士称，这项裁员将包括不同业务领域约35名高薪经理，其中包含董事总经理。
“目前公司仍存在诸多不确定性，”其中一名消息人士说道。
德意志交易所拒绝表示意见。
德意志交易所执行长Carsten Kengeter 7月展开管理重整，目标是更好的利用中阶经理的知识，以及包括透过收购手段刺激公司增长。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
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