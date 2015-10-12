《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月12日

*工商时报：

--晶圆代工龙头台积电 建立CoWoS及InFO等两大先进封装测试生态系统，将在明年全面进入量产。台积电的CoWoS及InFO已获大客户订单，明年可望挹注约3亿美元（逾100亿台币）营收。

--两岸高层有默契，货贸协议拚年底前完成谈判。双方谈判团队10月将再举办沟通会，地点选在台湾。随着货贸谈判进入深水区，也希望在接下来2个多月有〞完美结局〞。10月两岸谈判拟再拉高层级，由经济部次长首度加入谈判行列。

--中小银行赴陆开设租赁公司，成效逐渐展现，包括远东商银 、台中商银 等业者，受制总资产门槛无法登陆，纷纷改由转投资租赁公司抢商机，其中远东商银虽然仅开业约四个月，但业务开展顺利，资本1,000万美元已全数用完，未来不排除视情况增资挹注，让事业体扩大。

*经济日报：

--全台房市土地加建物的交易规模预估今年不到3兆(万亿)台币，年减约三成，远不及2013年的4.8兆、去年的3.8兆台币，房产业者指出，整体市场交易规模大幅萎缩，将影响周边产业链的发展。

--国安基金今日将召开例行委员会，讨论是否继续授权护盘，结果将牵动台股走势。国安基金幕僚单位财政部将在会中提案建议授权护盘，并一季检讨一次。

--为鼓励民间参与公共建设以提振景气，财政部决定扩大奖励民间参与公共建设的适用范围，新增文化景观、聚落及配合国军老旧眷村修治兴建的民间机构，未来都可享有包括所得税、关税与房屋税、地价税等多种税捐减免优惠。

--严防企业投资急冻，政院加速推出政策。一是国发基金正加快催生200亿台币并购基金机制，力拚年底点火第一桩并购案。近日，政院也加速推动产创条例第二波修法，将提供三年内限期投资，可享免营所税优惠。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。