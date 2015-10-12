《香港报摘》--经济日报10月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--加拿大最大退休金公司安大略教师退休金计划表示，未来5年拟斥约50亿港元投资亚洲新兴市场。
**其他**
--据外电引述消息表示，中国华融香港IPO的基础投资者认购金额或占集资额近70%，比率将是今年各新股之中最高。
--国庆黄金周内地访港人数按年升2.3%，惟化粧品零售商莎莎国际 期内销售按年跌10.4%，同店销售亦按年跌8.7%。
--中国铁建 公布，分拆中国铁建高新装备于香港H股上市的建议已获得中国证监会许可，将发行不超过6.12亿股H股；上市尚需取得香港联交所批准。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”