《香港报摘》--经济日报10月12日

**头版头条**

--加拿大最大退休金公司安大略教师退休金计划表示，未来5年拟斥约50亿港元投资亚洲新兴市场。

**其他**

--据外电引述消息表示，中国华融香港IPO的基础投资者认购金额或占集资额近70%，比率将是今年各新股之中最高。

--国庆黄金周内地访港人数按年升2.3%，惟化粧品零售商莎莎国际 期内销售按年跌10.4%，同店销售亦按年跌8.7%。

--中国铁建 公布，分拆中国铁建高新装备于香港H股上市的建议已获得中国证监会许可，将发行不超过6.12亿股H股；上市尚需取得香港联交所批准。（完）

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