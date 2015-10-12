《中国重要政经日程》--10月12日

==========================今日重要政经日程==========================

*10/12（周一）

--上午10时国务院新闻办公室举行发布会，请国新办副主任、新闻发言人郭卫民，国务院扶贫开发领导小组办公室副主任洪天云，介绍扶贫工作进展和2015减贫与发展高层论坛及扶贫日活动安排等方面情况，并答记者问。

==========================近期重要政经日程==========================

*10/16（周五）

--“2015减贫与发展高层论坛”在人民大会堂和北京国际饭店举行。中国党和国家领导人将出席论坛，部分外国领导人及政要将与会。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。

10/20日（周二）

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

--20日至23日中国国家主席习近平对英国进行国事访问。

*10/27（周二）

--第八届浦江创新论坛在上海召开，至28日。主宾国为以色列，主题为“全球创新网络 汇聚共同利益”，将围绕产业、创业、区域、政策、文化和金融等专题，研讨全球创新网络的价值共创，汇聚合作共赢的发展空间。

注: 1. *代表新增日程。