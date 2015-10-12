《中国重要政经日程》--10月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
==========================今日重要政经日程==========================
*10/12（周一）
--上午10时国务院新闻办公室举行发布会，请国新办副主任、新闻发言人郭卫民，国务院扶贫开发领导小组办公室副主任洪天云，介绍扶贫工作进展和2015减贫与发展高层论坛及扶贫日活动安排等方面情况，并答记者问。
==========================近期重要政经日程==========================
*10/16（周五）
--“2015减贫与发展高层论坛”在人民大会堂和北京国际饭店举行。中国党和国家领导人将出席论坛，部分外国领导人及政要将与会。
10/19（周一）
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。
10/20日（周二）
--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。
--20日至23日中国国家主席习近平对英国进行国事访问。
*10/27（周二）
--第八届浦江创新论坛在上海召开，至28日。主宾国为以色列，主题为“全球创新网络 汇聚共同利益”，将围绕产业、创业、区域、政策、文化和金融等专题，研讨全球创新网络的价值共创，汇聚合作共赢的发展空间。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”