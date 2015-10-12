中港个股：中国铁建旗下子公司铁建装备赴港上市获中国证监会批准

路透上海10月12日 - 中国大型基建企业--中国铁建 周一公告称，全资子公司中国铁建高新装备股份有限公司赴港首次公开发行（IPO）并上市计划已获中国证监会批准。不过，其H股上市计划尚需获得香港联交所最终批准。

公告指出，根据中国证监会的批复，核准铁建装备发行不超过6亿1,179.01万股H股，每股面值1元人民币，全部为普通股。发行结束后，公司计划在香港联交所主板上市。

据汤森路透IFR稍早报导，铁建装备拟在此次IPO中筹资3-4亿美元。

铁建装备是中国铁建旗下养路机械业务分支。据其稍早公布的申请文件，去年公司在中国出售约2,200台铁路大型养路机械，市场占有率逾80%；以销售收入计是亚洲第一、世界第二大供应商。