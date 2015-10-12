中港个股：中国铁建旗下子公司铁建装备赴港上市获中国证监会批准

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海10月12日 - 中国大型基建企业--中国铁建 周一公告称，全资子公司中国铁建高新装备股份有限公司赴港首次公开发行（IPO）并上市计划已获中国证监会批准。不过，其H股上市计划尚需获得香港联交所最终批准。
公告指出，根据中国证监会的批复，核准铁建装备发行不超过6亿1,179.01万股H股，每股面值1元人民币，全部为普通股。发行结束后，公司计划在香港联交所主板上市。
据汤森路透IFR稍早报导，铁建装备拟在此次IPO中筹资3-4亿美元。
铁建装备是中国铁建旗下养路机械业务分支。据其稍早公布的申请文件，去年公司在中国出售约2,200台铁路大型养路机械，市场占有率逾80%；以销售收入计是亚洲第一、世界第二大供应商。
铁建装备于2012-14年度收入分别为28.6亿元、31.7亿元及34.8亿元，净利2.2、2.9及3.6亿元。这次上市集资所得款项拟用于“国家铁路大型养路机械国际科技合作中心”项目建设，发展业务网络平台以及国内外并购。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”