国际油市：油价微升，因美国活跃钻机数连续第六周减少且美元下跌

在一年前的这周创下纪录高位1,609个以来，钻机数一周平均减少20个。

“钻机数量再次减少，已协助支持美国原油价格，但市场关注的是中国将公布的贸易数据，这将表明低油价是否让进口需求维持在高位，”澳新银行表示。

0008 GMT，美国原油期货 报每桶49.79美元，较上日结算价涨0.16美元。布兰特原油期货 涨0.11美元至每桶52.76美元。

油价并受到美国贬值的支撑。美元兑欧元 触及三周低位。

中国未来几天的数据可能显示经济进一步走弱。一些投资者担心中国经济有硬着陆的风险，这可能令益发脆弱的国际前景雪上加霜。(完)

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