电信产业：铁塔公司获国新控股100亿入股，加速开辟充电桩建设业务--报载

路透上海10月12日 - 中国上海证券报周一报导，中国国新控股有限责任公司将入股中国铁塔，出资逾100亿元人民币，持有中国铁塔约6%股份。业内人士认为，此举有助于铁塔公司开辟充电桩建设等新业务。

报导指出，本次资产注入涉及150万个铁塔、2,000亿元左右资产交割。中国国新是铁搭公司在资产注入时同步引入的新股东，其现金认购铁塔公司股份，三家电信企业股比等额降低。

中国铁塔公司2014年7月份成立，由中国移动 、中国联通 和中国电信 共同出资设立。本次交易完成后，铁塔公司股权结构为中国电信27.9%、中国联通28.1%、中国移动38%、中国国新6%。

“国新入股是一个重要进展，将使铁塔公司资本多元化，提高了后者的经营独立性，这对三大运营商和铁塔都是有益的。”报导援引独立电信分析师付亮说，对运营商而言，铁搭公司作为独立公司可以更有效地运营铁搭资源，避免了三大运营商此前在共享共建方面的扯皮局面。对铁塔而言，国新使铁塔与三大运营商在资本层面开始疏离。