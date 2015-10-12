电信产业：铁塔公司获国新控股100亿入股，加速开辟充电桩建设业务--报载

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海10月12日 - 中国上海证券报周一报导，中国国新控股有限责任公司将入股中国铁塔，出资逾100亿元人民币，持有中国铁塔约6%股份。业内人士认为，此举有助于铁塔公司开辟充电桩建设等新业务。
报导指出，本次资产注入涉及150万个铁塔、2,000亿元左右资产交割。中国国新是铁搭公司在资产注入时同步引入的新股东，其现金认购铁塔公司股份，三家电信企业股比等额降低。
中国铁塔公司2014年7月份成立，由中国移动 、中国联通 和中国电信 共同出资设立。本次交易完成后，铁塔公司股权结构为中国电信27.9%、中国联通28.1%、中国移动38%、中国国新6%。
“国新入股是一个重要进展，将使铁塔公司资本多元化，提高了后者的经营独立性，这对三大运营商和铁塔都是有益的。”报导援引独立电信分析师付亮说，对运营商而言，铁搭公司作为独立公司可以更有效地运营铁搭资源，避免了三大运营商此前在共享共建方面的扯皮局面。对铁塔而言，国新使铁塔与三大运营商在资本层面开始疏离。
国新控股成立于2010年12月22日，主要任务是持有国资委划入国新公司的有关中央企业的国有产权并履行出资人职责，配合国资委推进中央企业重组；接收、整合中央企业整体上市后存续企业资产及其他非主业资产；对战略性新兴产业以及关系国家安全和国民经济命脉的其他产业进行辅助性投资等。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”