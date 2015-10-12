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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 08:28 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月12日

**上海证券报**

--记者获悉，中国国新控股有限责任公司将入股中国铁塔，出资逾100亿元人民币，持有中国铁塔约6%股份。业内人士认为，此举有助于铁塔公司开辟充电桩建设等新业务。

--安徽省最新出台金融支持服务实体经济发展的意见，明确要求加快推进农村“两权”抵押贷款试点，今年底前，全省农村产权交易服务平台要全部挂牌营业。

**第一财经日报**

--中国财政部长楼继伟表示，中国的经济转型是一个健康的调整，在把经济保持在一个可预期空间的同时，中国将继续推进内部的结构性改革。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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