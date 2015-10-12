《中国报摘》--其他报纸重要消息10月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--记者获悉，中国国新控股有限责任公司将入股中国铁塔，出资逾100亿元人民币，持有中国铁塔约6%股份。业内人士认为，此举有助于铁塔公司开辟充电桩建设等新业务。
--安徽省最新出台金融支持服务实体经济发展的意见，明确要求加快推进农村“两权”抵押贷款试点，今年底前，全省农村产权交易服务平台要全部挂牌营业。
**第一财经日报**
--中国财政部长楼继伟表示，中国的经济转型是一个健康的调整，在把经济保持在一个可预期空间的同时，中国将继续推进内部的结构性改革。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”