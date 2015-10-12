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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 08:32 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月12日-10月19日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间   国家    规模    发行细节
 10/12          意大利          标售国库券
 10/12   1350   法国            标售国库券(BTF)
 10/13          西班牙          标售国库券
 10/13          意大利          标售中长期公债
 10/14          日本            标售五年期政府公债
 10/15          日本            标售三个月期贴现国库券
 10/15          西班牙          债券标售
 10/15          法国            标售中期政府债券(BTAN)/指数挂钩
                                债券
 10/15          英国            标售2026年到期的通膨保值公债
 10/16          日本            标售12个月期贴现国库券
 10/19   1350   法国            标售国库券(BTF)
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
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 (编译 张若琪 审校 许娜)

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