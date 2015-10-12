《香港报摘》--信报10月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--中国人民银行宣布，扩大信贷资产质押再贷款试点，让更多银行可以把贷款抵押给人行以获取流动性，“放水”渠道大增。
**其他**
--高盛私人财富管理中国区副主席哈继铭表示，暂停股市融资对企业融资影响有限，并认为近期股市调整不会对中国经济带来灾难性影响。
--停牌超过七个月的昆明机床股份 公布已终止筹划资产重组，并承诺半年内不再筹划重大资产的重组事项，该股将于今天复牌。
--中州证券 公布9月份未经审计净利润为3,466.47万元人民币，按月大减70.9%；9月营业收入亦按月减少47.55%。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”