《香港报摘》--信报10月12日

**头版头条**

--中国人民银行宣布，扩大信贷资产质押再贷款试点，让更多银行可以把贷款抵押给人行以获取流动性，“放水”渠道大增。

**其他**

--高盛私人财富管理中国区副主席哈继铭表示，暂停股市融资对企业融资影响有限，并认为近期股市调整不会对中国经济带来灾难性影响。

--停牌超过七个月的昆明机床股份 公布已终止筹划资产重组，并承诺半年内不再筹划重大资产的重组事项，该股将于今天复牌。

--中州证券 公布9月份未经审计净利润为3,466.47万元人民币，按月大减70.9%；9月营业收入亦按月减少47.55%。（完）

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