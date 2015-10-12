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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 08:55 BJT

《全球汇市》美元徘徊在三周低位附近；澳元回落

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1376 1.1354 0.19 -5.96 1.2097

美元/日圆 120.08 120.25 -0.14 0.52 119.68

欧元/日圆 136.60 136.55 0.04 -5.94 144.78

美元/瑞郎 0.9606 0.9613 -0.07 -3.37 0.9941

英镑/美元 1.5324 1.5303 0.14 -1.60 1.5573

美元/加元 1.2936 1.2941 -0.04 11.34 1.1618

澳元/美元 0.7322 0.7331 -0.12 -10.36 0.8168

新西兰元/美元 0.6684 0.6690 -0.09 -14.30 0.7797

澳元/日圆 87.920 88.190 -0.31 -10.04 97.750

新西兰元/日圆 80.260 80.390 -0.16 -14.16 93.310

英镑/日圆 184.01 184.08 -0.04 -0.98 186.38

澳元/新西兰元 1.0948 1.0949 -0.01 4.58 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍/陈宗琦/孙茉莉/许娜；审校 李爽/王颖/于春红/龚芳)

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