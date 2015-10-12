《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月12日

10月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.75港元<HKD =>) 美股道琼工业指数 周五收高33.74，或0.2%，报17,084.49点。因投资者等待美国企业公布 第三季业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------ - 中海油 118.000 -1.93 38348 9.145 -1.35 中国铝业 9.070 1.00 25323 2.812 0.06 中国移动 58.970 -2.83 240289 91.404 -0.21 中国人寿 18.970 -1.35 59331 29.404 0.18 中石油 80.090 -1.15 37668 6.207 -1.48 中石化 70.000 -1.60 33519 5.425 -0.46 汇丰控股 40.570 -0.54 1527397 62.884 0.37 中电信 49.890 -0.10 6521 3.866 0.69 中国联通 12.740 0.79 183628 9.874 0.54 兖州煤业 5.420 1.50 17496 4.201 0.01 华能国际 46.920 0.00 9662 9.091 -0.21 南方航空 36.930 2.38 9805 5.724 0.42 东方航空 30.040 2.56 6054 4.656 0.13 中芯国际 4.750 -2.66 1017 0.736 -0.51