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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 08:41 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月12日

10月12日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.75港元<HKD
 =>)
                                                                                     
 美股道琼工业指数      周五收高33.74，或0.2%，报17,084.49点。因投资者等待美国企业公布
 第三季业绩。            
                                                                                     
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)   
 
 ------------------------------------------------------------------------------------
 -
 中海油                       118.000   -1.93      38348             9.145      -1.35
 中国铝业                       9.070    1.00      25323             2.812       0.06
 中国移动                      58.970   -2.83     240289            91.404      -0.21
 中国人寿                      18.970   -1.35      59331            29.404       0.18
 中石油                        80.090   -1.15      37668             6.207      -1.48
 中石化                        70.000   -1.60      33519             5.425      -0.46
 汇丰控股                      40.570   -0.54    1527397            62.884       0.37
 中电信                        49.890   -0.10       6521             3.866       0.69
 中国联通                      12.740    0.79     183628             9.874       0.54
 兖州煤业                       5.420    1.50      17496             4.201       0.01
 华能国际                      46.920    0.00       9662             9.091      -0.21
 南方航空                      36.930    2.38       9805             5.724       0.42
 东方航空                      30.040    2.56       6054             4.656       0.13
 中芯国际                       4.750   -2.66       1017             0.736      -0.51

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