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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--10月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月12日(一)

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 -- +2.7%

10月13日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 9月 -- 正11

企业信心指数 -- 正1

0500 日本消费者信心指数 9月 -- 41.7

0600 德国消费者物价指数(CPI)终值(较前月) 9月 -0.2% -0.2%

(较上年同期) 持平 持平

　　消费者物价调和指数(HICP)终值(较前月) -0.3% -0.3%

(较上年同期) -0.2% -0.2%

0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 9月 -- -0.8%

(较上年同期) -- -1.1%

0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 -- -0.7%

(较上年同期) -- -6.8%

0830 英国CPI(较前月) 9月 持平 +0.2%

(较上年同期) 持平 持平

核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%

(较上年同期) +1.1% +1.0%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% +0.5%

(较上年同期) +1.0% +1.1%

扣除贷款后的RPI(较前月) -- +0.5%

(较上年同期) -- +1.2%

0830 英国生产者物价指数(PPI)

未经季节调整的投入物价指数(较前月) +0.4% -2.4%

(较上年同期) -12.9% -13.8%

未经季节调整的产出物价指数(较前月) -0.1% -0.4%

(较上年同期) -1.8% -1.8%

未经季节调整的核心产出物价(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +0.2% +0.1%

0900 德国ZEW经济景气判断指数 10月 正6.0 正12.1

现况指数 正64.7 正67.5

1000 美国NFIB小企业信心指数 9月 -- 95.9

2300 韩国失业率 9月 -- 3.6%

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 9月 -0.3% -0.6%

(较上年同期) -3.9% -3.6%

10月13-15日

-- 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余950 赤字644

10月13-14日

2330 澳洲消费者信心 10月 -- -5.6%

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

10月12日(一)

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 8月 盈余2 --

2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -1.9% --

进口物价(较上年同期) -13% --

2145 新西兰食品价格指数 9月 -0.5% --

2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 9月 +2.6% --

(完)

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