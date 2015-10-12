主要国家经济指标预测--10月13日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月12日(一)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 -- +2.7%
10月13日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 9月 -- 正11
企业信心指数 -- 正1
0500 日本消费者信心指数 9月 -- 41.7
0600 德国消费者物价指数(CPI)终值(较前月) 9月 -0.2% -0.2%
(较上年同期) 持平 持平
消费者物价调和指数(HICP)终值(较前月) -0.3% -0.3%
(较上年同期) -0.2% -0.2%
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 9月 -- -0.8%
(较上年同期) -- -1.1%
0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 -- -0.7%
(较上年同期) -- -6.8%
0830 英国CPI(较前月) 9月 持平 +0.2%
(较上年同期) 持平 持平
核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.1% +1.0%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% +0.5%
(较上年同期) +1.0% +1.1%
扣除贷款后的RPI(较前月) -- +0.5%
(较上年同期) -- +1.2%
0830 英国生产者物价指数(PPI)
未经季节调整的投入物价指数(较前月) +0.4% -2.4%
(较上年同期) -12.9% -13.8%
未经季节调整的产出物价指数(较前月) -0.1% -0.4%
(较上年同期) -1.8% -1.8%
未经季节调整的核心产出物价(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +0.2% +0.1%
0900 德国ZEW经济景气判断指数 10月 正6.0 正12.1
现况指数 正64.7 正67.5
1000 美国NFIB小企业信心指数 9月 -- 95.9
2300 韩国失业率 9月 -- 3.6%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 9月 -0.3% -0.6%
(较上年同期) -3.9% -3.6%
10月13-15日
-- 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余950 赤字644
10月13-14日
2330 澳洲消费者信心 10月 -- -5.6%
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
10月12日(一)
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 8月 盈余2 --
2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -1.9% --
进口物价(较上年同期) -13% --
2145 新西兰食品价格指数 9月 -0.5% --
2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 9月 +2.6% --
(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”