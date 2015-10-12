《交易视点》台债等待五年新券标售结果，终端买盘接受度不高--元大宝来证

路透台北10月12日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，主计总处对于台湾今年GDP成长预估保一仍有困难也难以提升公债市场买气，公债殖利率与国际债市脱钩，交投主要反应殖利率水准低，终端买盘对此殖利率接受度不高，承接及追价意愿皆弱，等待五年新券标售结果出炉，以此判断OTC对于单一金融机构持券限制，预估得标区间在0.82%-0.85%，整周预估十年券104/12期 成交区间在1.10-1.20%，而五年券104/13期 在0.78%-0.88%。

本周美国将公布经济褐皮书，可从褐皮书来推敲美国未来经济前景，但近年第四季受到暴风雪影响让制造业活动停摆，在经济动能仍需加强之下，无疑是雪上加霜，而本周依然有多位FED官员将发表演说，虽预期维持今年升息论调，但负利率一词出现让市场解读因经济不佳，FED不敢贸然紧缩，转往追求风险资产，在原物料价格走稳向上，对通膨是正向发展，债券殖利率则面临压力，但从美公债标售观察，需求稳健，预计弹幅震荡幅度在2.0%-2.20%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)