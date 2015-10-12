《路透晚报》--10月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政治：中共十八届五中全会定于10月26-29日召开--新华

新华社周一报导称，中国共产党十八届五中全会定于10月26-29日召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。

--中国央行：将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度-副行长

中国央行副行长易纲在国际货币基金组织（IMF）秘鲁利马年会上表示，中国将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，向市场提供充裕的流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

--中国经济：增速放缓是健康的，将保持在可预期空间--财长

中国财政部长楼继伟表示，目前全球经济形势并不乐观，中国的经济转型是一个健康的调整，在把经济保持在一个可预期空间的同时，中国将继续推进内部的结构性改革。

--中国经济：1-9月FDI同比增长超9%，达5,847.4亿元人民币

中国央视新闻报导称，今年1-9月利用外资呈现良好势头，全国设立外商投资企业18,980家，实际使用外资5,847.4亿元人民币，同比增长均超过9%。

--中国房地产：1-9月保障性安居工程开工685万套，完成投资1.11万亿元--住建部

中国住房和城乡建设部周一称，截至9月底全国城镇保障性安居工程已开工685万套，基本建成625万套，分别占年度目标任务的92%和130%；完成投资1.11万亿元。

--中国反腐：国资委原主任蒋洁敏一审被判16年，没收个人财产100万--央视

中国中央电视台（CCTV）“央视新闻”微博周一称，湖北汉江中院今日公开宣判国务院国有资产监督管理委员会原主任蒋洁敏受贿、巨额财产来源不明、国有公司人员滥用职权案，一审判处有期徒刑16年，并处没收个人财产人民币100万元人民币。

--全球贸易：TPP协定达成后，由中国主导的RCEP贸易协定加紧磋商

由美国支持的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)已于上周达成，被关在该协定大门之外的中国和印度本周抓紧区域全面经济伙伴关系(RCEP)谈判，以免竞争国在出口准入方面抢占先机。

--中美贸易：WTO要求美国在明年4月前遵守对中国进口商品关税的裁决

世界贸易组织(WTO)周五表示，在2016年4月1日前美国应遵守该组织的裁决，即美国对一系列中国商品错误地征收了惩罚性进口关税，其中包括太阳能电池板和风塔。

--全球贸易：TPP如将个别国家或地方排除在外实有违宗旨--香港财政司长

香港财政司司长曾俊华表示，跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）如果将个别国家或地方排除在外，实在有违宗旨；并认为距离TPP真正落实尚有漫漫长路。

--香港社会：第三季港人消费信心跌至去年第四季来低点，最担忧购房--调查

香港城市大学周一发布的两岸四地消费者信心调查显示，今年第三季香港的消费信心指数按季下跌4.2%，为自去年第四季以来的最低。其中港人对购房方面最为担忧；对就业机会、投资股票、物价状况及经济发展继续保 持轻微悲观态度。

【金融】

--《焦点》信贷质押再贷款试点扩围，中国货币投放新途难跑快车

在外汇占款逐渐退出基础货币供给主渠道后，中国央行正大力拓展新的投放途径。而最新扩大信贷资产质押再贷款试点的举措，作为结构性宽松政策，即凸显其以加强预期管理来引导基础货币投放重新回归央行可控渠道的决心。

--中国金融：央行抵押品范围扩大有助于提高对市场流动性的支持--专家

中国人民银行金融研究所副所长纪敏等撰文指出，中央银行抵押品范围的扩大有助于提高中央银行货币政策的灵活性，同时有助于提高对市场流动性的支持。但随着抵押品范围的扩大，抵押品的质量也会下降，因此应该坚持审慎的态度，逐步拓宽。

--《焦点》中国富裕人群海外资产配置升温，财富管理面临新商机

在中国经济持续下滑，制造业面临艰难转型背景下，国内大多数富裕人群正面临闲余资金如何投向的苦恼。而在楼市始终难以复苏、股市重挫特别是8月份人民币兑美元意外贬值之后，富人们开始将目光转向海外，开始了实质性的海外资产配置行动。

【固定收益】

--中国新债：财政部公布四季度国债发行计划，新增一期30年记账式国债

中国财政部周六公布今年第四季度国债发行计划。在此前公布的年度关键期限国债发行计划基础上，当季新增15期记账式贴现国债，其中含12期三个月期品种，每周滚动发行；记账式附息国债新增一期，期限30年。

--中国公开市场：一级交易商本周可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

--《中国债市每日综述》长债收益率稍降短端持稳，再贷款扩容直接利好有限

市场翘首企盼的周末政策放松未至，中国银行间债市周一长债收益率和利率互换小降，短端走势平稳；上周五涨势强劲的国债期货今日续涨，但幅度明显收窄，其中五年期主力合约成交近2万手，交投依旧活跃。

--《焦点》点心债基金净流出金额创新高，受中国在岸市场开放冲击

中国当局维稳金融市场的措施，让离岸人民币债券市场面临风险，点心债基金赎回金额创纪录高位，新债发行放缓。

【外汇】

--中国汇市：人民币与离岸大涨续创811汇改来新高，但持续性仍待观察

人民币兑美元即期周一早盘涨幅过百点，连破6.34和6.33关口，与中间价续双刷新两个月新高。交易员称，国际美元整体偏弱，而离岸CNH空头继续离场，同时市场对中国经济的悲观预期亦有所淡化，股市企稳回升，风险偏好回暖，均帮助人民币反弹，但持续性仍需观察。

--离岸人民币：中国农行计划在伦敦发行双币种绿色债券，为中资行首单

按资产计中国第三大银行--中国农业银行即将在伦敦市场同时发行人民币、美元计价的绿色债券，总计规模约10亿美元左右，这将是首个中资银行发行的绿色债券。

--离岸人民币：中国建行将在伦敦发行两年期点心债，询价利率4.55%

按资产计中国第二大银行--建设银行周一将在伦敦发行一笔两年期、基准规模（10亿元）的离岸人民币债券，目前票面利率询价在4.55%。

--离岸人民币：宝岛债ETF拟明年台湾、欧洲双挂牌，交易税问题需解决

台湾元大投信周一表示，预计明年发行追踪宝岛债券指数的ETF(指数股票型基金)，并计画在台湾与欧洲两地双挂牌。不过此前仍需解决持有债券ETF将被课征千分之一交易税的难题。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升3.3%创逾一个半月新高，市场信心逐步修复

中国股市沪综指周一大幅收升3.3%至逾一个半月新高。分析师指出，今日市场呈现普涨格局，量能同步放大，个股表现活跃。目前A股自身风险释放基本完毕的体现，加之外围市场的带动，大盘走出由存量资金主导的结构性和阶段性行情，料短期反弹趋势基本确立。

--中国证券：证监会拟对证券期货程序化交易实行申报核查和指令审核制

为加强对证券期货市场程序化交易的监管，中国证监会拟建立程序化交易申报核查和指令审核制度，并授权证券期货交易所针对程序化交易制定专门的收费管理办法，根据程序化交易的申报、撤单等情况，对交易收取额外费用。

--香港新股：中国再保险锁定15名基础投资者，认购额占IPO最多三分之二

据路透周一获得的销售文件显示，中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司已锁定15名基础投资者，占其高至20.1亿美元的首次公开发售（IPO）比重最多三分之二。

--美国个股：福特汽车将投资18亿美元扩大在华研发

美国福特汽车(Ford)周一称，未来五年将投资114亿元人民币(18亿美元)扩大在华研发，这是该公司在中国这一全球最大汽车市场中力求扩大份额的最新努力。

--中港个股：中国铁建旗下子公司铁建装备赴港上市获中国证监会批准

中国大型基建企业--中国铁建周一公告称，全资子公司中国铁建高新装备股份有限公司赴港首次公开发行（IPO）并上市计划已获中国证监会批准。不过，其H股上市计划尚需获得香港联交所最终批准。

--金属期市：港交所称拟推出以人民币计价的伦敦镍、锡及铅期货小型合约

香港交易及结算所有限公司（港交所）周一宣布，计划待取得监管机构批准及市场准备就绪后，推出第二批包括镍、锡及铅的伦敦金属期货小型合约，该三只期货合约将以人民币计价。

--电信产业：铁塔公司获国新控股100亿入股，加速开辟充电桩建设业务--报载

上海证券报周一报导，中国国新控股有限责任公司将入股中国铁塔，出资逾100亿元人民币，持有中国铁塔约6%股份。业内人士认为，此举有助于铁塔公司开辟充电桩建设等新业务。

--汽车产业：中国质检总局称大众柴油车废气作假涉及1,950辆进口车