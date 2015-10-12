全球金市：金价在七周高位附近交投，受美联储推后升息预期支撑

美元上周五跌至三周低点，美元的疲弱也帮助支撑了金价。

美联储推迟升息将支撑金价，不过升息时机的不确定性可能短期内打压金价。

两位颇具影响力的美联储官员周五的讲话，强化了美联储主席叶伦发出的将在年底前升息的信息。

FED副主席费舍尔周末称，美联储决策者今年仍可能升息，但这是种“预期，而不是承诺，”如果全球经济形势迫使美国经济进一步脱轨，那么情况将发生转变。

近期疲弱的美国经济数据及对全球经济状况的担忧，令许多人认为美国近10年来的首次升息不会发生在今年。

周五公布的数据显示，10月6日止当周对冲基金及基金经理将COMEX期金和期银多仓提高至四个月高位，因市场预期美联储将推迟升息。

其他贵金属中，现货铂金 跌0.2%至976.99美元，但距上个交易日触及的三周高位983美元不远。

现货钯金 周一跌0.4%，上周五曾涨至近四个月高位722美元。

周一亚洲交易时段的交投可能较往常清淡，因日本市场因公众假期休市，美国市场周一亦因假期休市。(完)

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