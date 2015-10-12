永安期货：市场人气回暖，中国期指多头 发力

以下内容节选自10月12日的《期货日报》：

“十一”长假期间，国际市场主要股指大幅走高。受此影响，节后前两个交易日，期指出现连续上扬，IF、IH及IC分别上涨6.04%、4.49%、8.26%。基差方面，由于交割周来临，期指三个品种近月合约贴水均出现不同程度收窄，其中IC基差修复最为明显，IF及IH主力合约贴水分别降至30.1点和11.89点。

主力持仓方面，虽然指数不断回升，但三个品种持仓表现不尽相同。其中IF主力多空头双双增仓1,000手以上，多头增仓幅度略胜一筹，净空单降至2,276手；IH由于涨势稍缓，主力多空头均出现300手左右的小幅减仓，净多单微增59手，至375手；IC虽然反弹力度较大，但市场关注度依然较低，多空头均小幅增仓100余手，净空单降至23手。(完)

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