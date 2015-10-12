永安期货：市场人气回暖，中国期指多头 发力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月12日的《期货日报》：
“十一”长假期间，国际市场主要股指大幅走高。受此影响，节后前两个交易日，期指出现连续上扬，IF、IH及IC分别上涨6.04%、4.49%、8.26%。基差方面，由于交割周来临，期指三个品种近月合约贴水均出现不同程度收窄，其中IC基差修复最为明显，IF及IH主力合约贴水分别降至30.1点和11.89点。
主力持仓方面，虽然指数不断回升，但三个品种持仓表现不尽相同。其中IF主力多空头双双增仓1,000手以上，多头增仓幅度略胜一筹，净空单降至2,276手；IH由于涨势稍缓，主力多空头均出现300手左右的小幅减仓，净多单微增59手，至375手；IC虽然反弹力度较大，但市场关注度依然较低，多空头均小幅增仓100余手，净空单降至23手。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”