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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 09:08 BJT

期货日报：郑商所易盛农期指数将围绕1,030点一线振荡

以下内容节选自10月12日的《期货日报》：

　　上周及节前一周，易盛农期指数上涨3.23点至1031.22点，涨幅0.31%。

国庆假日期间，CBOT大豆维持振荡走势，给国内豆粕走势带来支撑。但菜粕供过于求的格局拖累走势，8月中国进口菜籽58万吨，同比、环比均有增加，且进口价格在过去两个月累计下跌14%。另外，未来几个月，预计中国进口油菜籽量将仍处于高位，同时，考虑到天气转凉，菜粕的饲料消费将逐渐走弱。短期内原料价格走低、进口量增加以及消费疲软将继续施压菜粕价格，令其偏弱运行。同样受到原料价跌量增压力的还有菜籽油，尽管国庆期间原油强势反弹，菜籽油跟随走强，但双节已过，油脂消费渐弱，菜籽油将继续区间振荡走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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