期货日报：郑商所易盛农期指数将围绕1,030点一线振荡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月12日的《期货日报》：
上周及节前一周，易盛农期指数上涨3.23点至1031.22点，涨幅0.31%。
国庆假日期间，CBOT大豆维持振荡走势，给国内豆粕走势带来支撑。但菜粕供过于求的格局拖累走势，8月中国进口菜籽58万吨，同比、环比均有增加，且进口价格在过去两个月累计下跌14%。另外，未来几个月，预计中国进口油菜籽量将仍处于高位，同时，考虑到天气转凉，菜粕的饲料消费将逐渐走弱。短期内原料价格走低、进口量增加以及消费疲软将继续施压菜粕价格，令其偏弱运行。同样受到原料价跌量增压力的还有菜籽油，尽管国庆期间原油强势反弹，菜籽油跟随走强，但双节已过，油脂消费渐弱，菜籽油将继续区间振荡走势。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”