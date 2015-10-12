金属期市：LME期铜在逾三周高位附近持稳，期锌因供应下滑而续涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上海期交所期铜 上涨1.3%，期铅、期铝和期镍也有类似涨幅。
上周敲定的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)未涵盖中国和印度，因此两国产生新的急迫感，担心竞争国家抢走市场，因而着手本周的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判。
两位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周五的讲话，强化了美联储主席叶伦发出的将在年底前升息的信息。
中国将在周二公布9月贸易数据，周三则公布通胀数据，若与预期差距甚大，可能将为本周定调。
力拓 高层主管称，没有计划跟进对手嘉能可在明年减少铜矿产量以拉抬价格的做法。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”