金属期市：LME期铜在逾三周高位附近持稳，期锌因供应下滑而续涨

上海期交所期铜 上涨1.3%，期铅、期铝和期镍也有类似涨幅。

上周敲定的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)未涵盖中国和印度，因此两国产生新的急迫感，担心竞争国家抢走市场，因而着手本周的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判。

两位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周五的讲话，强化了美联储主席叶伦发出的将在年底前升息的信息。

中国将在周二公布9月贸易数据，周三则公布通胀数据，若与预期差距甚大，可能将为本周定调。

力拓 高层主管称，没有计划跟进对手嘉能可在明年减少铜矿产量以拉抬价格的做法。(完)

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