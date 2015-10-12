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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 09:12 BJT

台湾央行：开放申购14、28、91和182四种天期存单，金额不限

路透台北10月12日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为7,795.3亿台币。

今日央行存单各天期发行利率如下：14天期为0.38%；28天期为0.80%；91天期为0.86%；182天期则为0.98%。

央行上日共发行2,420.5亿台币存单。

拆款中心资料 显示，上周四超额准备为313亿台币，累积至周日超额准备为1,942亿 台币、加计前期1%的超额准备3,673亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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