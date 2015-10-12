台湾央行：开放申购14、28、91和182四种天期存单，金额不限

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月12日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为7,795.3亿台币。
今日央行存单各天期发行利率如下：14天期为0.38%；28天期为0.80%；91天期为0.86%；182天期则为0.98%。
央行上日共发行2,420.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，上周四超额准备为313亿台币，累积至周日超额准备为1,942亿 台币、加计前期1%的超额准备3,673亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”