《香港报摘》--其他报纸重要消息10月12日

**明报**

--投得澳门布里斯本大型赌场综合度假村计划的远东发展 ，其主席邱达昌接受澳洲传媒访问时称，在吸引中国内地豪客时不单靠私人飞机及超级游艇，反而更加注重细节，尤其是新兴中产阶层。

**星岛日报**

--综合市场消息显示，在刚过去周末两天新盘市场共录约99宗成交，其中以昨日推售的长沙湾青荟成为售出单位数量之冠。

**苹果日报**

--消息指，长实 将位处偏远的大埔住宅项目岚山的车位分拆出售，累计售出219个车位及25个电单车位，套现超过2.2亿港元。

**东方日报**

--据市场消息透露，证监会要求港交所 紧盯疑似“啤壳”（即取得上市地位后出售控股权）的创业板上市申请，并采用更严格的审批程序。

**文汇报**

--位于东莞虎门镇博涌社区的商住地在东莞国土资源交易网成功售出面积29,391.31平方米的地块，最终被万科 地产以5.4亿元人民币拿下，折合起始楼面价3,200元/平方米。（完）

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