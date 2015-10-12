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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 09:27 BJT

期货日报：大连铁矿石期货窄幅波动，基差有待修复

以下内容节选自10月12日的《期货日报》：

　　与国庆节假期前相比，节后铁矿石现货市场价格小幅下跌，青岛港PB粉跌1.16%至425元/湿吨，唐山铁精粉跌1.74%至565元/干吨，但大商所铁矿石期货价格盘中涨停，主力合约1601上周五收盘较节前涨2.36%至391元/吨。笔者认为，由于短期铁矿石到港压力不大、钢厂减产不明显以及受基差修复的潜在需求支撑，短期铁矿石现货价格以稳为主，预计1601合约将围绕380元/吨窄幅波动。

　　节后铁矿石港口库存压力显着下降。数据显示，10月9日当周，中国港口进口铁矿石库存较节前大幅减少459万吨至8093万吨，同比减少25.4%，假期期间大风天气影响船舶靠岸作业以及钢厂采购增加是库存下降的主要原因。由于预计短期矿石到港稳定，因此港口库存有望保持相对低位。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)

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