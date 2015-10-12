期货日报：大连铁矿石期货窄幅波动，基差有待修复

与国庆节假期前相比，节后铁矿石现货市场价格小幅下跌，青岛港PB粉跌1.16%至425元/湿吨，唐山铁精粉跌1.74%至565元/干吨，但大商所铁矿石期货价格盘中涨停，主力合约1601上周五收盘较节前涨2.36%至391元/吨。笔者认为，由于短期铁矿石到港压力不大、钢厂减产不明显以及受基差修复的潜在需求支撑，短期铁矿石现货价格以稳为主，预计1601合约将围绕380元/吨窄幅波动。