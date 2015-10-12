期货日报：大连铁矿石期货窄幅波动，基差有待修复

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月12日的《期货日报》：
与国庆节假期前相比，节后铁矿石现货市场价格小幅下跌，青岛港PB粉跌1.16%至425元/湿吨，唐山铁精粉跌1.74%至565元/干吨，但大商所铁矿石期货价格盘中涨停，主力合约1601上周五收盘较节前涨2.36%至391元/吨。笔者认为，由于短期铁矿石到港压力不大、钢厂减产不明显以及受基差修复的潜在需求支撑，短期铁矿石现货价格以稳为主，预计1601合约将围绕380元/吨窄幅波动。
节后铁矿石港口库存压力显着下降。数据显示，10月9日当周，中国港口进口铁矿石库存较节前大幅减少459万吨至8093万吨，同比减少25.4%，假期期间大风天气影响船舶靠岸作业以及钢厂采购增加是库存下降的主要原因。由于预计短期矿石到港稳定，因此港口库存有望保持相对低位。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”