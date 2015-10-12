期货日报：嘉能可减产刺激上期有色金属指数大涨，短期或延续反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月12日的《期货日报》：
上周，市场结束了9月以来的阴跌走势，10月9日嘉能可宣布削减产量之后，有色金属更是大幅反弹，上期有色金属指数大涨3.14%，最终报收于2278.44点。其中，铜、锌分别大涨3.86%、2.84%，铝、铅分别微跌0.86%、0.26%。
在美元加息延后、全球市场系统性风险缓解的背景之下，嘉能可大幅削减锌矿产量，极大地缓和了前期市场的忧虑情绪，大幅提振有色金属价格，使得上期有色金属指数触底反弹。鉴于嘉能可的较大头寸分别为锌、锡、镍、铜，与指数成分商品高度重合，因此短期内嘉能可事件将是影响上期有色金属指数波动的主要因素。笔者认为，嘉能可减产计划将改变有色金属的供应端状况，基本面或迎来好转，带动有色金属整体回暖，短期内或将延续反弹态势。
国内方面，9月中国制造业PMI上升0.1至49.8，但财新制造业PMI终值47.2，低于基准线，预计工业形势不容乐观。10月中国将公布三季度GDP及其他经济数据，预计数据将略有好转，但三季度GDP增速放缓基本已成定局。长期来看，对中国经济成长的忧虑仍将令基本金属承受一定的压力。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”