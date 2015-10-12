期货日报：嘉能可减产刺激上期有色金属指数大涨，短期或延续反弹

在美元加息延后、全球市场系统性风险缓解的背景之下，嘉能可大幅削减锌矿产量，极大地缓和了前期市场的忧虑情绪，大幅提振有色金属价格，使得上期有色金属指数触底反弹。鉴于嘉能可的较大头寸分别为锌、锡、镍、铜，与指数成分商品高度重合，因此短期内嘉能可事件将是影响上期有色金属指数波动的主要因素。笔者认为，嘉能可减产计划将改变有色金属的供应端状况，基本面或迎来好转，带动有色金属整体回暖，短期内或将延续反弹态势。