《新兴市场重要经济事件预告》--10月12日-10月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月12日(一)

暂无重要经济事件。

10月13日(二)

新加坡--欧洲央行执委会成员莫尔许发表演讲(0630)。

拉巴特--摩洛哥央行举行货币和金融委员会会议。

墨西哥瓜达拉哈拉--经济合作暨发展组织(OECD)将在世界统计和政策论坛上发布有关生活质量的报告。OECD秘书长葛利亚将出席论坛。

墨西哥瓜达拉哈拉--OECD举行第五届有关统计、知识和政策的世界论坛，主题为“改变政策，改变生活”(至10月15日)。讲者包括OECD秘书长葛利亚等。

10月14日(三)

新加坡--欧洲央行执委会成员莫尔许发表讲话，主题为“市场基础设施整合--还有哪些未竟之功？”(0630)。

新加坡--OECD举行有关高等教育未来的会议(至10月15日)。OECD副秘书长Stefan Kapferer致开幕词。

萨格勒布--克罗地亚央行举行会议。

10月15日(四)

香港--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在主题为“相背离的货币政策、全球资本流动和金融稳定性”的活动上发表讲话(0115)。

首尔--韩国央行召开货币政策会议(0100)。

曼谷--泰国副总理颂吉和财长在“重建经济”研讨会上发言(0600)。

华沙--第十二届主题为“欧洲经济一体化”的奥地利央行(OeNB)年会/第五届波兰央行年会，题目为“提高欧盟竞争力--中东欧及东南欧国家(CESEE)的角色”。演讲嘉宾为奥地利央行总裁和波兰央行总裁。

华沙--德国央行副总裁Claudia Buch在华沙经济学院发表演讲(1330)。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。

雅加达--印尼央行召开理事会会议。

10月16日(五)

米兰--意大利财长帕多安、欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁查卡巴提和世界银行常务副行长兼首席运营官英卓华在一个会议上发表讲话。

比勒陀利亚--南非央行总裁甘亚格发表讲话(1530)。

利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300)。

10月19日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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