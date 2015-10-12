中美贸易：WTO要求美国在明年4月前遵守对中国进口商品关税的裁决

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透日内瓦10月9日 - 世界贸易组织(WTO)周五表示，在2016年4月1日前美国应遵守该组织的裁决，即美国对一系列中国商品错误地征收了惩罚性进口关税，其中包括太阳能电池板和风塔。
2014年12月时，WTO上诉受理机构支持了中国的申诉，指称美国不公平地对中国出口商品征收了72亿美元惩罚性关税。
美国表示其需要19个月来执行这一裁决，但中国要求10个月。WTO任命的仲裁者Georges M. Abi-Saab进行了折衷，要求以14个月零16天来执行这个裁决。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”