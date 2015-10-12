芝加哥期市：CBOT大豆期货续涨，因USDA调降产量预估

不过USDA最新的农作物展望报告中，供应依然充沛。

USDA月度供需报告称，美国玉米产量料为135.55亿蒲式耳，单产每英亩168蒲式耳；大豆产量料为38.88亿蒲式耳，单产每英亩47.2蒲式耳。

路透调查的分析师平均预估，玉米产量135.04亿蒲式耳，单产每英亩167.1蒲式耳。市场预估大豆产量39.08亿蒲式耳，单产每英亩47.2蒲式耳。

巴西政府作物供应局Conab周五预计，该国2015/16年大豆产量将达介于1.001-1.019亿吨的纪录高位，因农户扩大种植面积。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 508.00 -1.25 -0.25% -0.68% 496.38 48

CBOT玉米 383.00 0.25 +0.07% -2.11% 382.22 42

CBOT大豆 887.50 1.75 +0.20% +0.71% 878.76 56

CBOT稻米 $12.84 -$0.16 -1.19% -1.15% $12.84 38

美国原油 $49.77 $0.14 +0.28% +0.69% $46.19 73

汇率

欧元/美元 $1.137 $0.002 +0.15% +0.82%

美元/澳元 0.733 -0.001 -0.08% +0.94%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/张若琪 审校 于春红/戴素萍)