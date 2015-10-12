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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 09:31 BJT

方正中期期货：中国工业品期货指数翻红，短期仍以底部震荡为主

以下内容节选自10月12日的《期货日报》：

上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）出现反弹，周四、周五两个交易日翻红。截至10月9日，CIFI以641.92点收盘，当周最高上冲至643.33点，最低下探至618.89点，全周涨幅为3.72%。从指数走势上看，短期内CIFI仍以底部震荡为主。

　　虽然投资者陆续回归市场，但节日气氛依然浓厚，市场交投活跃度较低。尽管上周全球市场反弹，但中国经济在9月并未好转，多个领先指标显示经济增长动能持续放缓。短期内，CIFI将延续震荡格局。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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