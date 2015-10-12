方正中期期货：中国工业品期货指数翻红，短期仍以底部震荡为主

上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）出现反弹，周四、周五两个交易日翻红。截至10月9日，CIFI以641.92点收盘，当周最高上冲至643.33点，最低下探至618.89点，全周涨幅为3.72%。从指数走势上看，短期内CIFI仍以底部震荡为主。