方正中期期货：中国工业品期货指数翻红，短期仍以底部震荡为主

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月12日的《期货日报》：
上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）出现反弹，周四、周五两个交易日翻红。截至10月9日，CIFI以641.92点收盘，当周最高上冲至643.33点，最低下探至618.89点，全周涨幅为3.72%。从指数走势上看，短期内CIFI仍以底部震荡为主。
虽然投资者陆续回归市场，但节日气氛依然浓厚，市场交投活跃度较低。尽管上周全球市场反弹，但中国经济在9月并未好转，多个领先指标显示经济增长动能持续放缓。短期内，CIFI将延续震荡格局。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”