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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 09:53 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元接近数周高位，因大宗商品价格走坚

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布，截至10月6日的一周澳元净空仓降至40,839口，前一周为48,865口。

澳元兑新西兰元 维持涨势报1.0952新西兰元，自上周所及四个月低点反弹。分析师预计澳元将进一步上涨。

新西兰元兑美元盘整，上周累计上涨3.9%，为近四年来最大周线涨幅。新西兰元兑美元 今日略微走软，报0.6684美元，自上周五触及的10周高位0.6722美元回落。

阻力位料在7月29日高点0.6740美元。

新西兰元主要焦点为本周稍晚将公布的消费物价数据。(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍/孙国玉；审校 李爽/许娜)

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