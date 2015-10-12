澳新汇市：澳元和新西兰元接近数周高位，因大宗商品价格走坚

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布，截至10月6日的一周澳元净空仓降至40,839口，前一周为48,865口。
澳元兑新西兰元 维持涨势报1.0952新西兰元，自上周所及四个月低点反弹。分析师预计澳元将进一步上涨。
新西兰元兑美元盘整，上周累计上涨3.9%，为近四年来最大周线涨幅。新西兰元兑美元 今日略微走软，报0.6684美元，自上周五触及的10周高位0.6722美元回落。
阻力位料在7月29日高点0.6740美元。
新西兰元主要焦点为本周稍晚将公布的消费物价数据。(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍/孙国玉；审校 李爽/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”