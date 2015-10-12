中国货币市场：回购利率平稳资金面向好，再贷款试点扩容利好有限

路透上海10月12日 - 中国银行间市场周一主要回购加权利率 走稳，隔夜、七天期加权平均利率波幅不超2个基点(bp)。交易员表示，资金面供需略显宽裕；央行扩大信贷资产再贷款试点利好流动性，但短期放量料有限，直接影响不会太明显。

“(资金面)中性偏宽松，比上周五好了很多，”华南一银行交易员称。

她提到，展望后市，本月15日例行准备金调整料以上缴为主，18日开始则有缴税，但这些扰动均不足以令资金面收紧；公开市场方面，预计央行也将滚动投放以维持市场平稳。

上述交易员并表示，信贷资产再贷款试点扩容后，流动性实际受益暂时有限，“要看银行会不会主动申请，也要看央行给的利率如何；现在本身钱就比较多了，可能银行需求不大。之前试点规模很小，就算扩容，应该也还不会放量。”

中国央行周六宣布，在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前信贷资产质押再贷款试点业务已经在山东、广东开展。

交易所市场方面，早盘隔夜、七天质押式回购利率均有所反弹。上交所隔夜国债质押式回购利率早盘收报3.15%，较上周五尾盘的0.94%涨逾2个bp。

上海一券商交易员指出，早盘股市大涨可能对交易所市场流动性产生抽离，继而引发回购利率上涨。十一长假后，交易所资金价格波动加大，目前隔夜、七天交易所回购利率已高于银行间；不过今日资金面压力可控，应不及上周十一长假后资金集中到期的特殊情况。

中国股市沪综指周一早盘大涨逾3%。分析师指出，尽管降准预期周末并末兑现，但央行推广信贷质押再贷款试点被一些投资者理解为货币政策放松，而且大盘趋稳已基本达成共识，技术性反弹为越来越多人所期待，中小盘股早盘相当活跃，赚钱效应令市场人气升温。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8757 1.8753 +0.04

七天 2.3416 2.3566 -1.50

14天 2.6874 2.6946 -0.72

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1500 0.9400 +221.00

七天 2.8050 2.1400 +66.50

14天 2.8100 2.5100 +30.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.8800 +0.00

七天 2.3700 2.3600 +1.00

14天 2.7100 2.7000 +1.00

Shibor

其中:隔夜 1.9020 1.9040 -0.20

七天 2.3970 2.4010 -0.40

三个月 3.1730 3.1656 +0.74