台湾债市：五年券因美债及台股利空弹升，量缩等候标售结果

路透台北10月12日 - 台湾五年公债104/13 发行前交易殖利率周一早盘弹升。交易员表示，因公众假期间美债殖利率上扬，且今日台股表现强势。不过中午就要标债，交易商观望令成交量稀疏。

交易员指出，今日盘势就是看104/13的标售结果如何。此前10年券104/12标售不佳，再加上柜买中心持券新规范干扰，可能影响买盘持券意愿，不过市场资金浮滥也是事实，多空因素交杂影响下，要准确预估得标利率难度不低。

〞0.80-0.85%都有可能，但要像104/12标高后又K高的悲剧不致发生。〞一位证券商交易主管说。

另一证券商交易员则指出，推估104/13殖利率接近0.85%时，应该会吸引买盘与交易商下标。因10年券有柜买中心持券新规范的影响，后续五年券可能会取代成为盘面的主流券。

台湾财政部今日中午将104/13。路透调查显示，殖利率处于历史低档的五年公债，虽引不起买盘追价兴致，但因短率更低，养券绰绰有余。柜买中心持券新规虽不利多方，但空头也不愿躁进，在空单未平仓量偏少下，标低不易；预计该期公债得标利率将落在0.820-0.845%。

柜台买卖中心日前表示，将针对五、10年期公债增订证券自营商自发行前交易起至发行后六个月以内，单一机构持券不得超过发行量三成的新规。规章已经由董监联席会议通过，呈报金管会证期局审核，预计在一至两个月后公告实施，新规将不会溯及既往，公告实施后的新券才适用。

交易员预估，今日五年公债104/13期 发行前交易殖利率区间在0.820-0.850%；104/12期则在1.17-1.19%。

本地时间09:54，104/12期尚未成交；104/13期发行前交易殖利率走高2.05个基点至0.8395%，成交8.5亿台币。

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