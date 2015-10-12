全球金属：力拓称无计划进一步降低铜产量，已尽了一己之力

大多数减少的产量来自美国Kennecott矿场。力拓的美国铜矿上半年产量大减66%，Jacques说下半年跌幅可能类似。

“(2013年)那时铜价还很高，我们当时的选择是在市况仍极佳的时候，尽我们所能地快速生产，”他说。

伦敦金属交易所(LME)期铜 价格自2013年4月迄今已跌去约三分之一，目前交投在每吨5,200美元左右。

**波动更剧烈**

力拓没有给出明年预估，但Jacques称该公司铜产量可能保持平稳或者小幅增加。

力拓乐观认为中国有能力避免经济硬着陆；Jacques说铜市料可有良好支撑直至明年上半年。

“我们目前的基本看法是，假如明年(供应/需求)处于均衡或者小幅短缺，我也不会感到意外，”他说。“我认为铜市基本面在好转。”