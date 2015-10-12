全球金属：力拓称无计划进一步降低铜产量，已尽了一己之力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
大多数减少的产量来自美国Kennecott矿场。力拓的美国铜矿上半年产量大减66%，Jacques说下半年跌幅可能类似。
“(2013年)那时铜价还很高，我们当时的选择是在市况仍极佳的时候，尽我们所能地快速生产，”他说。
伦敦金属交易所(LME)期铜 价格自2013年4月迄今已跌去约三分之一，目前交投在每吨5,200美元左右。
**波动更剧烈**
力拓没有给出明年预估，但Jacques称该公司铜产量可能保持平稳或者小幅增加。
力拓乐观认为中国有能力避免经济硬着陆；Jacques说铜市料可有良好支撑直至明年上半年。
“我们目前的基本看法是，假如明年(供应/需求)处于均衡或者小幅短缺，我也不会感到意外，”他说。“我认为铜市基本面在好转。”
不过他警告称，预定在明年稍晚或2017年时涌入市场的供应，可能会令市场在2018、2019年左右的供应短缺来临前遭遇一些麻烦。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”