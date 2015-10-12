港报社评：降准迟早至，稳经济岂止松货币--经济日报10月12日

人行未如市场预期在周末降准，内地经济压力仍重，降准仅时间问题，惟松货币药力递减、债务风险续升，再松货币实效有限。稳经济关键是要释放内需与市场力量，建经济新引擎。

市场憧憬人民银行会在周末降准，可惜落空。惟就算人行再降准，亦只能买时间，对刺激经济实际作用实有限，其底因至少有二。

其一，松货币药力递减。现时全球无论发达国以至新兴国，皆不断放松货币救经济，惟在环球需求不足的大格局下，各国央行不断放水亦难带动企业借贷增投资、民众贷款增消费。而在内地产能过剩难消、需求又持续趋缓下，就算人行再松银根，催谷银行放贷，对实体经济的帮助料有限。

其二，推升债务风险。人行愿再降准甚至减息谷信贷，亦需留意债务风险，因市场尤其外资看淡中国经济的主因之一，就是中国债务风险日增，如国际顾问公司麦肯锡便指，去年中国债务总额已达国内生产总值282%，较美国的269%更高。反映自2008年金融海啸后，中央大松信贷力谷楼市、基建，已形成债务隐患，若再走旧路，债务爆破风险势更高。

虽然再降准、减息松银根的药力续减，其副作用亦恐愈来愈大，惟内地经济下行压力有增无减，市场对内地经济前景信心仍弱，继续降准减息仍有止痛剂作用，并可安抚市场忧心，故人行就算本周不出招，短期内仍难免要出手。

惟内地经济能否在未来两、三年内重拾动力，个中关键非人行仍会减息降准多少次，而是中央能否释放两种力量。

一是释放内需力量。内地内需表现虽未如理想，惟另一边厢，中国储蓄率却冠全球，反映民众消费非不能也、实不为也。中央要谷内需，关键在于要力推社会改革，将政府新增资源集中用在医疗、教育以至增建保障房等，为民众移去民生大山，让内地民众敢于消费，释内需新动力。

二是释放市场力量。中央推动经济改革，必须打破垄断，尤其在新一轮国企改革中，释放更大市场空间以吸引民间资金进入，除透过引入更多对成本效益更敏感的民企进场，以提高生产力，更力推大众创业、万众创新，助新科技、互联网等新兴产业茁壮，振兴经济活力。

内地经济下行压力难在一时三刻内解决，人行再松银根只能解一时燃眉之急，更重要的是中央能否力推社改、经改，藉改革释放更大动力，建立新引擎，才能推动经济保持中高速增长。

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