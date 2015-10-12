离岸人民币：宝岛债ETF拟明年台湾、欧洲双挂牌，交易税问题需解决

路透台北10月12日 - 台湾元大投信周一表示，预计明年发行追踪宝岛债券指数的ETF(指数股票型基金)，并计画在台湾与欧洲两地双挂牌。不过此前仍需解决持有债券ETF将被课征千分之一交易税的难题。

元大投信与柜台买卖中心今日进行宝岛债券指数授权签约仪式。元大投信董事长林武田在致词时指出，债券ETF交易税的问题尚未解决，需要各方一同努力。

柜买中心董事长吴寿山也称，相较于香港、韩国持有债券ETF免税的优惠，台湾却必须课征交易税。不过有信心会在任内将此问题解决。

元大投信总经理刘宗圣表示，最近有与欧洲几家大型银行洽谈，是否能够将宝岛债ETF整合拿到欧洲去挂牌。

“柜买给我的任务是跨交易所挂牌。”刘宗圣说。

柜台买卖中心已在上月30日推出宝岛债券指数。指数成分债券的选样原则为债券发行人信评等级须为标准普尔(S&P)A+、A或A-或穆迪(Moody's)A1、A2或A3；债券流通余额达5亿人民币以上，且剩余年限须达六个月以上10年以下。 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)