港报社评：正视青少年贫穷，及早拆弹--星岛日报10月12日

政府周六公布《二○一四年香港贫穷情况报告》，结论是贫穷人口微跌，创六年新低，满六十五岁的贫穷长者则反增九千人，令人忧虑老年贫穷化会不断加剧。这现象成为传媒的报道重点，反而对青少年的失业与在职贫穷较少提及。其实这问题在欧洲及新兴国家都愈来愈严重，成为随时爆发的社会政治炸弹，香港情况虽尚算温和，但「病征」亦开始显露，必须及早正视。

据该份报告的统计，去年十八岁以下的贫穷人口，在政策介入前约为二十三万六千人，比前一年稍减，显示问题没有恶化。由于香港近年达到充分就业，求职容易，加上最低工资保障，青少年只要愿意工作，多可赚取基本收入，故政府似乎未对此有太大忧虑。所以政务司司长林郑月娥在扶贫高峰会上，仅泛泛提及继续强化教育和培训，提供就业机会，促进青年向上流。

问题真的可以轻描淡写？香港青年协会就此进行更详细的数据分析，显示二○一五年初，十五岁至十九岁人口中，失业率达十二点九，而二十岁至二十四岁青年失业者亦达百分之八点二，比全港失业率高很多，反映不少青少年有就业困难。其中一个原因，是他们觉得职位卑微，故抗拒工作。事实上，据青协发现，这年龄的工作人口，绝大部分仅有初中或以下学历，只能从事基层职务。

青少年即使有工作可挣钱，一般都收入不高，资料显示，去年十五至三十四岁的工作人口中，属在职贫穷者达十万人，占逾一成，如果将年龄收窄至十五至二十四岁，比率更增至逾两成，其月入平均低于八千五百元。

这些青少年之所以下堕为「在职贫穷族」，往往因为本身欠缺技能与学历，找不到较高收入工作，也由于劳动市场的职位种类不够多，未能提供足够的配对和在职培训机会，以至他们只能在低收入职位之间浮沉。

没法提高收入的同时，他们又要面对屋租飙升与楼价高居不下的压力，唯有寄望于入住公屋，以解决居住问题。因此，三十岁以下申请公屋的人数由○八年的一万四千多人，增至一四年的近六万八千人。

青少年「贫穷化」会造成长期怨愤，遇到社会出现矛盾时，便借势宣泄出来，引起一股冲击波。政府必须对此高度警觉，并定出有效措施纾缓，主要是提升他们的技能与资历，并藉推动多元产业，增加高收入的工作机会。

国际劳工组织前天发表报告，指过去三年全球十五至二十四岁青少年的平均失业率达百分之十三，其中发达国家达百分之十六，而欧洲一些国家更长期处于百分之三、四十的严重水平，成为政治计时炸弹。香港政府应在问题恶化前积极行动，化解危机为经济的推动力量。

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