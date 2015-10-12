港报社评：“学界公投”修例，破坏法治添乱象--文汇报10月12日

学联联同八大院校学生会，企图在本学年启动「学界公投」，要求修改各大学条例，废除由特首担任校监，增加校董会及校委会中校内人士比例。由行政长官担任校监、由行政长官委任校委成员管理大学，是香港行之有效的制度和传统，更是经立法会通过的法例。如果凭一个「学界公投」就随便修改甚至废除大学条例的规定，这将严重损害香港尊重法治的核心价值。学生只是大学的持份者之一，不可能也不应该成为大学的决策者和管理者，若学生以政争手段抢夺大学管理权，为所欲为，超越自身角色和地位，势必令香港的良好大学管治荡然无存。

本港的大学各自受到独立的大学条例规管，各间大学的大学条例均由立法会制订。从港英管治年代开始，就通过大学条例实现对大学的行政管理，条例的基本模式，都是由港督委任校委会主席和代表社会各阶层利益的校委会成员，再加上教职员的代表、学生的代表，组成校委会。校委会的权力至高无上，不受其他机构的干预，对包括人事任命在内的大学行政事务作出独立的决定。回归后，按照「五十年不变」的原则，港英年代的大学条例继续在特区保留，行政长官取代港督，发挥管理大学的作用，延续了依法治学、院校自主的有效传统。

现在，学联及激进学生组织无视本港大学管理的历史沿革和现实需要，为了政争目的，为了令大学管理层对学生主张的政治立场亦步亦趋，不惜破坏本港成熟稳健的大学管理体制，要将行政长官排除出大学管理架构，而且将这种不合理、不合法主张诉诸所谓「学界公投」，将政治凌驾于法治之上，搞以我为主、以人划线的人治，是对香港法治精神的莫大讽刺和伤害。

本港八大院校，由特区政府拨出巨额公帑营办，用的都是纳税人的钱，特区政府完全有权按照原来的制度监督和管理用公帑营办的大学；大学为香港社会培育人才、进行科研和教学服务，服务香港整体利益。本港大学的性质，决定了大学的管理一定要服从公众利益，一定要守宪遵法，还要受到社会各阶层人士的监督。学生作为大学的持份者之一，有一定程度参与大学管理事务的权利，可以就大学的管理提出意见和建议。但是，无论是从经验、阅历乃至对大学发展的贡献而言，学生不可能在大学行政管理中扮演决策者和主导者的角色。这就像特区政府的管理，也不可能由普通市民掌控，而须按照法律程序组成管治团队，由具备专业知识和丰富经验的公务员队伍具体施政，这样才能确保社会有条不紊运作。

如果任由学生通过「学界公投」，进行「民主修例」，就夺取了大学的管理权，彻底改变香港由政府主导大学管治架构的有效制度，将大学变为不受任何监管、由学生「话事」的「独立王国」，将会把本港大学搞得天翻地覆，重蹈「文革」期间「学生夺权」的覆辙。去年「占中」期间，学联占据主导权，不断鼓吹煽动学生挑战警方、漠视法庭禁制令，香港陷入79天无法无天的半瘫痪状态。学联借「学界公投」抢夺大学的管理权，不仅试图阻碍大学集中精力发展学术和教育，更欲触发社会不稳甚至重演违法「占中」。社会各界必须高度警惕，全力遏止，慎防乱象再现。

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