台湾汇市：台币早盘实质汇价创逾三周新高，因台股大涨及韩元劲扬

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月12日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价明显走升，并创逾三周盘中新高。交易员表示，受台股大涨、外资大举涌入，以及人民币和韩元等亚币全面升值带动，台币亦呈强升格局。
他们指出，随国际美元走弱，早盘韩元等亚币持续强攻，韩元对美元狂升约0.94%，带动台币开盘后即升破32.500关卡，盘中最高升至32.386，此前盘中高位为9月18日的32.340。
两位商银交易员表示，上周五台湾金融市场休市一天，因期间亚洲货币走升，今天韩元持续升值，加上人民币亦呈升值走势，使台币上演补升行情，但随台币劲升，进口商买汇意愿亦转趋积极。
本地时间10:47时，台股加权指数 上涨1.35%；韩元兑美元 报1,147.8，上日收在1,159.0。中国人民币兑美元 报6.3343元，上日收报6.3453元。
台币早盘实质交易区间落在32.425-32.478；上日交易区间在32.535-32.675。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度明显扩大；显示市场预期台币趋势看升，目前一个月美元/台币远汇 报32.320/32.430，上日收在32.240。
美元指数周一徘徊在三周低位附近，受对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年年底前是否会升息的疑虑所打压。
交易员预测今日实质交易区间： • 32.350-32.500
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--《综述》美联储官员讲话强化今年升息可能性，但不保证 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”