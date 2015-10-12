《汇市简讯》澳元/美元挺升，受沪综指上扬2%所提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 澳元/美元买气再度畅旺，在沪综指涨势引领下，亚洲市场看来表现不错
* 澳元在亚洲盘初低见0.7305美元后，站上0.7340美元
* 沪综指涨约2.0%，沪铜则涨1.3%
* 除日本外亚洲股指以平盘附近开出后，目前上扬0.63%
* 澳元/美元测试周五约0.7345附近高位，若攻克将上看0.7370
* 100日移动均线切入位在0.7370，在0.7440将遭遇更多阻力 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”