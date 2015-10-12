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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 10:53 BJT

《汇市简讯》澳元/美元挺升，受沪综指上扬2%所提振

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* 澳元/美元买气再度畅旺，在沪综指涨势引领下，亚洲市场看来表现不错

* 澳元在亚洲盘初低见0.7305美元后，站上0.7340美元

* 沪综指涨约2.0%，沪铜则涨1.3%

* 除日本外亚洲股指以平盘附近开出后，目前上扬0.63%

* 澳元/美元测试周五约0.7345附近高位，若攻克将上看0.7370

* 100日移动均线切入位在0.7370，在0.7440将遭遇更多阻力 　　(完)

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