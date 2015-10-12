台湾货币市场：短率大致维稳，利率看跌令中长期短票交投升温

* 短率大致平稳，供需稳定 * 短票交易往二-三个月天期靠拢 * 短票和债券RP利率大致稳定 记者 高洁如 路透台北10月12日 - 台湾银行间短率周一大致不变。交易员指出，市场资金持续宽裕 ，目前需求平平。短票市场则因市场利率看跌，二-三个月的中长天期短票交易活络。 交易人士表示，目前拆款交投相当平稳，多钱的银行拆出大致有七成能够续做。目前虽 有少数银行仍因成本较高，坚守偏高利率，不过目前供需暂属稳定，预料短率短期内持平不 变。 〞大概拆出都能续，不过没什么大的新的需求，〞一位大型商银交易员说。 本地时间 1210 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.394 32.850 台湾加权股价指数<.TWII 8,550.58 8,445.96 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.300% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.300%-0.340% 0.270-0.360% --一周拆款利率区间 0.300%-0.395% 0.300-0.380% **短票利率维稳区间** 短票方面，交易员表示，目前短票利率大致维稳区间低位，市场资金仍旧充裕。票券商 认为，目前台湾景气持续低迷，企业资金需求度不高，预料未来短票的买卖双方拉踞将陷入 苦战。 〞目前这个利率还好，要再向下可能银行接受度不高，〞一位大型票券商交易员说。 但他认为，目前虽仍有少数银行抗拒利率走跌，但是预料这个情况久了可能银行还是会 撑不住。目前并不排除10月短票利率再略微向下走低，惟幅度不大。 短票利率大致持平上日，中长天期短票交投升温；大型票券商与银行间承作的自保30天 跨季短票主要成交在0.42-0.43%；60天期、90天期短票分别成交在0.43-0.44%、0.44-0.45% 。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 423%，前日在0.422%；上日成交量191.72亿台币，前日119.75亿台币。 今日央行存单到期金额为7,795.3亿台币，存单发行金额稍晚公布。 下周央行定存单到期金额共2兆1,026.6亿台币，除今日之外分别为周二1,937.5亿，周 三4,817.5亿，周四5,903.8亿，周五572.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为314亿台币，累积至周日的超额准备 为1,954亿台币、加计前期1%的超额准备3,684亿台币。 **RP利率渐向低位靠拢** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，本周的资金情势相当充裕，附条件交易的利率 稍有向区间低位移动，预估在资金续宽松之下，区间低位成交比重料缓慢提高。 〞今天钱很多，利率会慢慢地往低档靠近，〞一位大型证券商交易员说。 本周的资金情势方面，周一阳明海运40亿公司债交割；周二Morgan Stanley公司2.5亿 美元债交割；周三有两年期央行定存单300亿交割；周四财政部104/13期五年公债发行，金 额预定350亿台币。 还本情况则有：周一德意志银行澳币计价国际债金额1.7亿澳币；周三台塑石化30亿台 币公司债还本，周三还有1亿美元法商东方汇理银行国际债还本。 今日证券商10天期公债的附买回利率主要成交在0.43-0.44%，同上日；10天期以上公司 债RP主要成交在0.53-0.54%，亦同上日。利率低位0.42%、0.52%则有稀少成交。 大型票券商与金融机构承作的极短天期与一周公债附买回利率区间落在0.38-0.43%；极 短天期与一周公司债附买回利率区间则落在0.42-0.45%。债券附买回成交利率高低与票券商 条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 林高丽)