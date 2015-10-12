中国汇市：人民币与离岸大涨续创811汇改来新高，但持续性仍待观察

* 人民币早盘升破6.33关口，与中间价续双创两个月新高

* 离岸亦大涨，两地价格几无价差

* 人民币空头持续离场，汇率贬值预期减轻

* 汇价上涨基础仍不稳固，反弹持续性有待观察

路透上海10月12日 - 人民币兑美元即期 周一早盘涨幅过百点，连破6.34和6.33关口，与中间价续双刷新两个月新高。交易员称，国际美元整体偏弱，而离岸CNH空头继续离场，同时市场对中国经济的悲观预期亦有所淡化，股市企稳回升，风险偏好回暖，均帮助人民币反弹，但持续性仍需观察。

他们并指出，10月以来离岸CNH 亦稳中走升，今早亦大涨逾百点，再创811汇改以来新高，与在岸表现基本同步，两地几无价差；人民币空头的不断离场短期内可能会继续小幅推高汇价，但汇价上涨基础仍不稳固，长期仍需看经济基本面是否会明显改善。

“短期反弹可以理解，人民币贬值预期没那么强了，现在也没什么技术位判断，但经济基本面还是有些困难的，我觉得不太可能这么持续地涨。”一中资行交易员表示。

北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.3290元，上日收报6.3453元。今日人民币兑美元中间价 报6.3406元，上日中间价为6.3493元。人民币兑美元即期成交额 为63.13亿美元，上日半日为52亿美元。

对于近期成交量持续维持“低位”，交易员认为，此前因为贬值预期过甚，恐慌带来的情绪性交易导致成交持续上升，“正常应该就是这么多，两三百亿甚至五百亿（美元）的日成交是不正常的。”

中国央行副行长易纲在国际货币基金组织（IMF）秘鲁利马年会上表示，人民币不存在长期贬值的基础，未来人民币汇率形成机制改革会继续朝着市场化的方向迈进，人民币汇率将更具有弹性，双向地浮动，保持在合理均衡的水平上基本稳定。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周一在三周低位附近徘徊，受对美联储今年年底前是否会升息的疑虑所打压。亚洲时段市场交投可能较往常清淡，因日本适逢假期休市。美国市场周一也因假期休市。目前的焦点在于商品与新兴市场货币的涨势，是否仅是主要受到平仓导致的短暂现象，抑或是转而进入更具持续性的上升趋势。

中国外汇交易中心周一更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3233。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5058元, 上日尾盘为6.524元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.328/6.3283元, 上一交易日尾盘报6.3398元。