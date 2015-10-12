中国汇市：人民币与离岸大涨续创811汇改来新高，但持续性仍待观察

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘升破6.33关口，与中间价续双创两个月新高
* 离岸亦大涨，两地价格几无价差
* 人民币空头持续离场，汇率贬值预期减轻
* 汇价上涨基础仍不稳固，反弹持续性有待观察
路透上海10月12日 - 人民币兑美元即期 周一早盘涨幅过百点，连破6.34和6.33关口，与中间价续双刷新两个月新高。交易员称，国际美元整体偏弱，而离岸CNH空头继续离场，同时市场对中国经济的悲观预期亦有所淡化，股市企稳回升，风险偏好回暖，均帮助人民币反弹，但持续性仍需观察。
他们并指出，10月以来离岸CNH 亦稳中走升，今早亦大涨逾百点，再创811汇改以来新高，与在岸表现基本同步，两地几无价差；人民币空头的不断离场短期内可能会继续小幅推高汇价，但汇价上涨基础仍不稳固，长期仍需看经济基本面是否会明显改善。
“短期反弹可以理解，人民币贬值预期没那么强了，现在也没什么技术位判断，但经济基本面还是有些困难的，我觉得不太可能这么持续地涨。”一中资行交易员表示。
北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.3290元，上日收报6.3453元。今日人民币兑美元中间价 报6.3406元，上日中间价为6.3493元。人民币兑美元即期成交额 为63.13亿美元，上日半日为52亿美元。
对于近期成交量持续维持“低位”，交易员认为，此前因为贬值预期过甚，恐慌带来的情绪性交易导致成交持续上升，“正常应该就是这么多，两三百亿甚至五百亿（美元）的日成交是不正常的。”
中国央行副行长易纲在国际货币基金组织（IMF）秘鲁利马年会上表示，人民币不存在长期贬值的基础，未来人民币汇率形成机制改革会继续朝着市场化的方向迈进，人民币汇率将更具有弹性，双向地浮动，保持在合理均衡的水平上基本稳定。
全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周一在三周低位附近徘徊，受对美联储今年年底前是否会升息的疑虑所打压。亚洲时段市场交投可能较往常清淡，因日本适逢假期休市。美国市场周一也因假期休市。目前的焦点在于商品与新兴市场货币的涨势，是否仅是主要受到平仓导致的短暂现象，抑或是转而进入更具持续性的上升趋势。
中国外汇交易中心周一更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3233。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5058元, 上日尾盘为6.524元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.328/6.3283元, 上一交易日尾盘报6.3398元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”