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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 13:39 BJT

《中国金融债发行日程表》--10月12日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)     或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行      至多220      1/3/5/7/10    周二招标      固息增发债  10/14-10/15
               (2015年第19、17、20、16和18期增发债)
  农发行      200-300         --           --          固息增发债     10/26 
  农发行      200-300         --           --          固息增发债     11/4 
  农发行      200-300         --           --          固息增发债     11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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