中国债市动态：回吐压力致期现货走强后受阻，但宽松预期仍为有力支撑

路透上海10月12日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率探低后收窄跌幅，国债期货亦冲高回落，获利盘回吐压力持续累积对债市短线有所抑制；不过由于宽松预期仍在，债市震荡偏强的格局料不会轻易改变。

交易员并表示，央行周末虽未出台降准降息等重磅政策，不过扩大了信贷资产抵押再贷款的试点范围，虽然该政策短期内对流动性的直接利好作用可能有限，但仍表明宽松政策还在路上，乐观的市场情绪仍有支撑。

“早上（现券收益率）先下后上，基本上10年国债和前收盘持平，金融债150210下了1个（基）点吧，现在3.65%，早上最低到3.63%，期货回来也有一点影响。”上海一银行交易员表示。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报99.810元人民币，较上日结算价涨0.04%，盘初曾一度突破100元整数关口；10年期国债主力合约T1512 收报98.045元，较上日结算价涨0.06%。

他并指出，目前现券交投仍更为集中在长债上，中短券的成交相对较少，此外IRS（利率互换）早盘走势与现券类似，目前较上日有1-2个基点（bp）的下滑，短端幅度略大。

他还表示，除了获利回吐盘外，股市国庆长假后持续反弹对债市短线也是一个不确定性，不过暂时还看不到很大的压力，只是需要持续观察。

中国股市沪综指周一早盘大涨逾3%。分析师指出，尽管降准预期周末并末兑现，但央行推广信贷质押再贷款试点被一些投资者理解为货币政策放松，而且大盘趋稳已基本达成共识，技术性反弹为越来越多人所期待，中小盘股早盘相当活跃，赚钱效应令市场人气升温。

海通证券最新报告则指出，周六央行推广信贷资产抵押再贷款试点，有助于补充银行资金，银行间资金面无忧。

中国央行周六决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前信贷资产质押再贷款试点业务已经在山东、广东开展。

而华创证券则认为，周末降准预期没有兑现可能会限制债券市场的多头热情；而央行推广信贷资产质押再贷款试点并不能简单的比喻为央行放水，而是加快了基础货币投放向信贷扩张的速度，“宽货币”向“宽信用”转变的速度也会更快，在目前债券利率过低的背景下，对债券并不有利。

华中一银行交易员亦谈到，上述新政影响应该暂时不大，市场对这个政策还在观望，还要观察具体的执行情况，“这个政策出台的目的是为了支持小微贷款，不过现在银行哪里敢放小微企业啊。”